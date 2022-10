Razzia wegen gefälschter Kfz-Bescheinigungen (Justin Brosch/dpa)

Diesen wird vorgeworfen, in mindestens 150 Fällen gefälschte Prüfbescheinigungen an Besitzer schrottreifer Fahrzeuge verkauft zu haben. Die federführende Polizei im münsterländischen Borken erklärte, mehr als 200 Ermittler hätten 17 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hessen sowie in den Niederlanden durchsucht und umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Zwei Hauptverdächtige wurden demnach festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Einer von ihnen habe Verbindungen zur Clan-Kriminalität.

Ermittelt wird auch gegen zahlreiche Fahrzeugbesitzer, die wissentlich gefälschte Dokumente über eine angeblich erfolgreiche Hauptuntersuchung ihrer Fahrzeuge gekauft haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.