In vier Bundesländern hat es Durchsuchungen wegen rechtsextremer Drohschreiben gegen Moscheen, Parteizentralen, Medien und andere Einrichtungen gegeben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in München fanden Razzien in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt statt. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt sieben Beschuldigte. Die Schreiben waren im Juli per E-Mail bundesweit verschickt worden. Darin wurde unter anderem mit Sprengstoffanschlägen gedroht. Unterzeichnet waren die Schreiben etwa mit "Combat 18". Dabei handelt es sich um eine gewaltbereite rechtsextreme Organisation, die in mehreren Ländern aktiv ist.