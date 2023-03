In Frankreich hat es bei fünf Großbanken Razzien gegeben. (Archivbild) (picture alliance / dpa/ Pib)

Dies teilte die Finanzstaatsanwaltschaft PNF in Paris mit. Danach stehen die Durchsuchungen in Zusammenhang mit den Ende 2021 eingeleiteten Ermittlungen wegen Steuerbetrugs unter anderem mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften.

An den Razzien waren mehr als 150 französische Ermittler sowie sechs deutsche Staatsanwälte beteiligt.

Bei den mutmaßlichen Cum-Cum-Geschäften halfen Banken ausländischen Aktienbesitzern, die Kapitalertragssteuerpflicht in Frankreich zu umgehen.

