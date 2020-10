Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes sowie Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, waren an den Razzien in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz waren insgesamt rund 200 Beamte der Steuerfahndung, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei beteiligt. Sechs ehemaligen sowie amtierenden DFB-Funktionären wird vorgeworfen, Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußball-Nationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015 nicht korrekt deklariert zu haben. Damit sollte eine Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro umgangen werden. Namen der Verdächtigen nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Verbandspräsident war damals Wolfgang Niersbach, der wegen des Skandals um die WM 2006 später zurücktrat.

