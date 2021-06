Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen durchsuchen Spezialkräfte der Polizei rund 30 Wohnungen, Büros und Geschäfte.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Düsseldorf sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Die Polizisten beschlagnahmten Vermögen und vollzogen Haftbefehle. Es geht um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Weitere Einzelheiten sollen am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.