Bei großangelegten Razzien gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet haben die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, unverzollten Tabak und Geld sichergestellt.

Etwa 1.300 Polizisten hatten gestern Abend unter anderem in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Bochum und Gelsenkirchen Durchsuchungen durchgeführt. Sie kontrollierten Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden.



Tabak und Betäubungsmittel seien beschlagnahmt worden, erklärte die Dortmunder Polizei auf Twitter. In Essen wurde ein Mann mit 9.000 Euro festgenommen. Die Beamten stellten das Bargeld sicher, sagte ein Polizeisprecher.



Laut dem Innenministerium in Düsseldorf handelte es sich um die größte Razzia gegen Clankriminalität in der Geschichte des Bundeslandes. Es ging dabei um den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit.