46 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

In Bayern seien am Mittwoch und Donnerstag 30 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, in Nordrhein-Westfalen bereits am Dienstag 16, teilte die Polizei in Würzburg mit. Dabei sei umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt worden. Die Verdächtigen sollen kinderpornografisches Material entweder besessen, erworben oder verbreitet haben. Einige seien bereits früher wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie in Erscheinung getreten. Alle seien nach vorläufigen Festnahmen wieder freigekommen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.