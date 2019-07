US-Präsident Trump hat für heute großangelegte Razzien gegen illegale Einwanderer angekündigt. Schon länger stand im Raum, dass die US-Regierung solche Festnahmen plant, um Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in größerer Zahl abzuschieben.

Wir beantworten dazu wichtige Fragen.

Wer ist betroffen?

In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Trump sagte bereits im Juni: "Wer illegal ins Land gekommen ist, muss gehen." Millionen Menschen müssten festgenommen werden. Die Einwanderungsbehörde ICE erklärte nun, es würden rund 2.000 Menschen ins Visier genommen. Der Fokus liege auf Migranten, die in den USA straffällig geworden sind. Die Razzien sollen voraussichtlich in mehreren Großstädten der Vereinigten Staaten stattfinden, darunter Miami, Chicago und Los Angeles.

Wie stehen die Kommunen zu den Razzien?

In New York sollen die Razzien schon begonnen haben. Das Büro von Bürgermeister Bill de Blasio informierte auf Twitter Migranten über ihre Rechte. So sei niemand gezwungen, der Polizei die Tür aufzumachen oder mit den Beamten zu sprechen. De Blasio betonte, die Stadt New York werde nicht mit der Einwanderungsbehörde zusammenarbeiten. Auch der republikanische Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, lehnt die Razzien ab. Die demokratische Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfood, sagte dem Sender CNN, sie befürchte Chaos in der Stadt und Traumatisierungen bei den Betroffenen.

Wie reagieren die US-Bürger auf Trumps Ankündigung?

Wie die Gesellschaft als Ganzes zu dem Thema steht, lässt sich nur schwer sagen. In Chicago haben Tausende Menschen gegen die bevorstehenden Razzien protestiert. Viele Teilnehmer zogen mit Transparenten mit Slogans wie "Kein Mensch ist illegal" durch das Stadtzentrum. Auch in anderen US-Städten gab es Proteste, etwa in Phoenix.

Sind die Razzien eine Idee von Präsident Trump?

Nein. In den USA gab es in den vergangenen Jahren immer wieder derartige Aktionen. Auch unter Präsident Barack Obama, zuletzt 2014. Jeder US-Präsident ist dazu verpflichtet, die Einhaltung der nationalen Gesetze zur Einreise in die USA und zum Aufenthalt dort zu kontrollieren. Und dazu gehört auch, Abschiebungen derjenigen Personen zu organisieren, die gesetzlich nicht zum Leben in den Vereinigten Staaten berechtigt sind, nachdem ein ordnungsgemäßes Überprüfungsverfahren stattgefunden hat.