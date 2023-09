Schleuserkriminalität

Razzien in mehreren Bundesländern gegen Schleuserkriminialität. (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)

Durchsucht wurden Wohnungen und Gebäude in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Bremen, wie die Bundespolizeidirektion am Flughafen in Frankfurt am Main mitteilte. Mehr als 350 Polizisten waren demnach im Einsatz. Es wurden fünf Haftbefehle wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern vollstreckt. Bei den Durchsuchungen seien zudem viele illegal eingereiste Personen angetroffen worden, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.