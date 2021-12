Symbolbild - zu dieser Meldung liegt uns kein aktuelles Foto vor. (Foto: Markus Klümper/dpa)

Die Aktionen fanden bereits vor einigen Tagen statt, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte. Durchsucht wurden Objekte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Es gab mehrere Festnahmen, eine davon in der schwedischen Stadt Katrinehom in Kooperation mit den dortigen Behörden. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, rund 50 Menschen illegal nach Deutschland gebracht haben. Für jede Schleusung sollen im Schnitt rund 9.000 Euro bezahlt worden sein.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.