Razzien in vier Bundesländern

Die Polizei ist in mehreren Bundesländern gegen die islamistische Szene vorgegangen.

Die Durchsuchungen fanden nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft in der Hauptstadt, in Brandenburg sowie in Nordrhein-Westfalen und Thüringen statt. Es gehe um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Eine konkrete Anschlagsgefahr habe nach jetzigem Informationsstand noch nicht bestanden, hieß es weiter. Die Verdächtigen im Alter von 23 bis 28 Jahren hätten aber bereits Örtlichkeiten für einen etwaigen späteren islamistisch motivierten Anschlag ausgespäht. Bei einem der Verdächtigen tschetschenischer Abstammung sei im Rahmen einer Polizeikontrolle entsprechendes Bildmaterial auf dem Handy gefunden worden. Bei den Razzien hätten die Ermittler Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger beschlagnahmt.