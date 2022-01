Ein Impfpass. Behörden ermitteln wegen gefälschter Corona-Impfnachweise, wegen Impfungen mit Placebos und wegen Betrugs bei der Abrechnung von Corona-Tests. (dpa/Jens Büttner)

In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen wurden wegen gefälschter Impfbescheinigungen die Wohnungen von mehr als 100 Personen durchsucht. Dabei wurden auch Blutproben genommen. Ein Hausarzt im bayerischen Landkreis Donau-Ries soll Nachweise ohne Impfung ausgestellt und Impfwilligen Placebos gespritzt haben.

In Nordrhein-Westfalen gab es außerdem Razzien wegen mutmaßlichen Betrugs mit Corona-Schnelltests. Fünf Verdächtigen wird gewerbsmäßiger Computerbetrug im Zusammenhang mit Testzentren in Hagen, Menden, Lüdenscheid und Neuenrade vorgeworfen. Die Männer und Frauen sollen nicht vorgenommene Tests abgerechnet haben.

In Rheinland-Pfalz erklärte ein Verwaltungsgericht die Schließung einer Corona-Teststelle in Neustadt an der Weinstraße wegen hygienischer Mängel für rechtens. Das Landesamt für Soziales hatte einen -Zitat- "desolaten hygienischen Zustand" festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.