Europa-League

Der Bundesligist kam im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo daheim nur zu einem 1:1. Luis Muriel (17.) brachte den Club aus der italienischen Serie A in Führung. Ein Eigentor durch Davide Zappacosta (58.) bescherte Leipig vor rund 36.000 Zuschauern immerhin noch ein Remis. Sekunden zuvor war André Silva mit einem Foulelfmeter an Bergamos Torwart Juan Musso gescheitert. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Derzeit läuft noch die Partie Eintracht Frankfurt gegen Barcelona. Vor dem Anpfiff des Spiels herrschte in Frankfurt ein Verkehrschaos. Die Eintracht darf das Stadion erstmals seit Pandemie-Beginn wieder voll auslasten. 48.000 Fans werden da sein. Der Verein hätte nach eigenen Angaben aber auch bis zu 300.000 Tickets verkaufen können.

