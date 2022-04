Leipzigs Mannschaft jubelt nach dem 0:2. (Jan Woitas/dpa)

Die Tore für die Gäste erzielte Christopher Nkunku in der 18. und der 87. Minute per Foulelfmeter. Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, Leipzig spielt gegen dann den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers. Das Endspiel wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.