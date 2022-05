Die Leipziger bejubeln den Sieg. (AP)

Die Mannschaft siegte im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den SC Freiburg mit 4:2 im Elfmeterschießen. Die Freiburger Christian Günter und Ermedin Demirovic verschossen ihre Strafstöße.

Nach der regulären Spielzeit und einer Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Vor 74.322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion hatte Maximilian Eggestein (19. Minute) die Freiburger in Führung geschossen. Christopher Nkunku sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich und rettete des Bundesliga-Vierten in seinem dritten Pokalfinale in die Verlängerung. Leipzig spielte ab der 57. Minute in Unterzahl, nachdem Abwehrspieler Marcel Halstenberg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.

