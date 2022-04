Europa League: Szene aus dem Spiel FC Barcelona gegen EIntracht Frankfurt. Frankfurts Rafael Santos Borré (M) jubelt mit seinem Mannschaftskollegen Filip Kostic (r) nach seinem Tor zum 0:2. (Arne Dedert/dpa)

Für Frankfurt trafen zwei mal Filip Kostić und einmal Rafael Borré. Die Tore für Barcelona schossen Busquets und Memphis Depay. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Die Tore für die Leipzig erzielte Christopher Nkunku in der 18. und der 87. Minute per Foulelfmeter. Das Hinspiel in Leipzig war ebenfalls 1:1 ausgegangen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.