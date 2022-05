Eine vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. (Andrea Männel/RKI/dpa)

Der RBB berichtete unter Berufung auf Gesundheitskreise von drei bestätigten Fällen in der Hauptstadt. Zumindest ein Patient soll sich in einem Berliner Club infiziert haben. Gestern war erstmals in Deutschland eine Infektion nachgewiesen worden, und zwar bei einem Mann in München.

In Europa häufen sich seit Anfang Mai Fälle der Affenpocken. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge. Die Krankheit verläuft in der Regel mild. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte, er gehe davon aus, dass der Ausbruch schnell eingegrenzt werden könne.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.