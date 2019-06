Der Dramatiker und Regisseur René Pollesch wird nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg neuer Intendant der Berliner Volksbühne.

Eine Quelle nennt der RBB nicht. Die Berliner Senatskulturverwaltung bestätigte die Personalie nicht und verwies auf eine heutige Pressekonferenz mit Kultursenator Lederer.



Der 1962 geborene Pollesch war in den 2000er-Jahren bereits als Autor und Regisseur an der Volksbühne tätig. Außerdem inszenierte er an vielen großen deutschsprachigen Bühnen, unter anderem am Staatstheater Stuttgart, am Thalia Theater Hamburg, an den Münchner Kammerspielen und am Schauspiel Frankfurt. An der Berliner Volksbühne würde er Übergangs-Intendant Klaus Dörr ablösen.