Eine Sprecherin des Landgerichts Berlin sagte der Deutschen Presse-Agentur, der RBB wolle jetzt 270.000 Euro zurück. Ursprünglich seien es knapp 30.000 Euro gewesen. Es geht den Angaben zufolge vor allem um die Rückzahlung variabler Gehaltsbestandteile aus mehreren Jahren. In dem Verfahren fordert Schlesinger ihrerseits ein Ruhegeld, das ihr aus ihrer Sicht nach dem Dienstende zusteht.

Die Entlassung von Schlesinger hatte den RBB im Sommer letzten Jahres in eine tiefe Krise gestürzt. Zu den Vorwürfen gegen Schlesinger ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Das geschieht unabhängig von dem Verfahren, in dem Schlesinger und der RBB um die Vergütungen streiten. Wann beide Parteien in einem Prozess aufeinandertreffen ist dabei noch offen.

