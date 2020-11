Bundeskanzlerin Merkel hat mit Frankreich Staatschef Macron und dem österreichischen Bundeskanzler Kurz über das Vorgehen gegen den islamistischen Terror beraten.

Anlass sind die jüngsten Anschläge unter anderem in Nizza, Wien und Dresden. Zunächst sprach Macron im Elyséepalast in Paris mit Kurz. Anschließend wurde Merkel per Video dazugeschaltet, ebenso wie EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Sprecher der Bundesregierung, Seibert, erklärte vor dem Treffen, nach den entsetzlichen islamistischen Anschlägen gehe es um eine entschlossene Antwort der EU. Leyen sagte, man müsse nicht zuletzt auch schärfer gegen Hasskriminalität und Terrorpropaganda im Internet vorgehen.



Zuletzt hatte ein Anhänger der Terrormiliz IS in Wien vier Menschen getötet, bevor Polizisten ihn erschossen. In Nizza ermordete ein mutmaßlicher Islamist drei Menschen in einer Kirche. In Dresden tötete ein Syrer, der als Gefährder eingestuft war, Anfang Oktober einen Touristen.

