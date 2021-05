Israels Ministerpräsident Netanjahu hat als Reaktion auf den Raketenbeschuss durch militante Palästinenser härtere Angriffe auf den Gazastreifen angekündigt. Zuvor waren mehrere hundert Raketen von dort in Richtung Israel abgefeuert worden. Es gibt Tote auf beiden Seiten.

Netanjahu sagte, die israelische Armee habe seit gestern hunderte Angriffe gegen die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad gestartet. Nun werde man diese Angriffe noch "verstärken". Die Hamas werde in einer Art und Weise getroffen werden, die sie nicht erwartet habe.



Israels Verteidigungsminister Gantz berief laut "Jerusalem Post" 5.000 Reservisten ein, was auf einen bevorstehenden Militäreinsatz in Gaza hindeuten könnte.

Mehr als 400 Raketen abgefeuert

Der "Jerusalem Post" zufolge wurden seit gestern rund 400 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. In der Stadt Aschkelon wurden laut Rettungsdienst zwei Frauen getötet, als Geschosse in ihre Häuser einschlugen. Viele der Geschosse aus Gaza seien aber von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte das Militär mit. Die israelische Luftwaffe flog als Reaktion Angriffe auf rund 130 Ziele in dem Küstengebiet. 15 Extremisten wurden dabei laut Armee getötet. Nach palästinensischen Angaben gab es mehr als 20 Opfer, darunter auch Kinder.



Die Arabische Liga verurteilte die israelischen Attacken. Der Generalsekretär der Liga, Gheit, bezeichnete die Luftangriffe als willkürlich und unverantwortlich.

Forderungen nach Ende der Gewalt

UNO, EU und USA forderten einhellig ein Ende der Gewalt. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell erklärte in Brüssel, der Abschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen auf die Zivilbevölkerung in Israel sei inakzeptabel. US-Außenminister Blinken sagte, alle Seiten müssten zur Deeskalation der Lage beitragen. Zugleich betonte er, Israel habe das Recht, sein Volk und sein Territorium zu schützen. Ein Sprecher des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte sagte in Genf, die Vereinten Nationen seien sehr besorgt über die Lage. Man verurteile jegliche Gewalt, ebenso wie die ethnischen Spaltungen und die Provokationen.

Furcht vor weiterer Eskalation

Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Stein, befürchtet, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern weiter eskalieren wird. Stein sagte im Deutschlandfunk, die Lage sei dramatisch und ein Ende bisher nicht abzusehen.



Der Palästina-Koordinator der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, Abu Dayyeh, sagte im Deutschlandfunk, die israelische Regierung müsse nun mit der Deeskalation beginnen. Gleichzeitig kritisierte er das Vorgehen der Hamas. Sie versuche, die Situation für sich zu nutzen, um sich in der palästinensischen Politik zu behaupten.



Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.