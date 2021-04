Die Kritik an der umstrittenen Schauspieler-Kampagne #allesdichtmachen reißt nicht ab.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sage der "Bild am Sonntag", wer sich über die Corona-Schutzmaßnahmen lustig mache, zeige kein Mitgefühl für 80.000 Corona-Tote, ihre Angehörigen und die Sorgen der Menschen. Schriftsteller Thomas Brussig erklärte im Berliner "Tagesspiegel", die "Tonalität der Selbstgerechtigkeit" der Teilnehmer sei schwer auszuhalten.



Im Internet starteten Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger eine Gegenkampagne mit #allemalneschichtmachen. Unter diesem Hashtag veröffentlichten sie auf Twitter ihre Erfahrungen in der Corona-Pandemie und riefen die an #allesdichtmachen beteiligten Künstlerinnen und Künstler dazu auf, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. "Ihr habt eine Grenze überschritten", sagte eine leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen in einem Instagram-Video.

Ulrich Matthes: "Schützenhilfe für die Querdenkerszene"

Auch der Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler Ulrich Matthes, verurteilte #allesdichtmachen. Er habe sich sehr gewundert über die Unterstellung in den meisten der Videos, es gäbe keinen Diskurs darüber, ob die Maßnahmen in der Pandemie berechtigt seien, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Kolleginnen und Kollegen gäben damit indirekt "Schützenhilfe für die Querdenkerszene und die AfD".

Weitere Beteiligte distanzieren sich

Unter dem Motto #allesdichtmachen hatten Dutzende Film- und Fernsehschauspieler - darunter Stars wie Jan Josef Liefers, Heike Makatsch und Volker Bruch - mit aus ihrer Sicht ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Einige Künstlerinnen und Künstler distanzierten sich inzwischen von der Aktion und löschten ihre Beiträge. Am Sonntagnachmittag waren von ursprünglich 53 noch 34 Videos zu sehen. Auch das beteiligte Schauspielerpaar Martin Brambach und Christine Sommer zog ihre Kritik inzwischen zurück. "Es war vielleicht ein Fehler, solche Videos ohne jeglichen Kontext oder wenigstens ein paar erklärende Worte zu veröffentlichen", erklärten Brambach und Sommer.



Der ebenfalls beteiligte Schauspieler Jan-Josef Liefers erklärte bei Radio Bremen, er habe Menschen vertreten wollen, die unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung leiden. Jedoch sei dafür Ironie vielleicht das falsche Mittel gewesen. Die Aktion habe keinesfalls "rechte Schwurbler und Wirrköpfe" munitionieren sollen.



Auf der Seite "allesdichtmachen.de" wurde inzwischen ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, das Projekt sei gemeinsam entstanden, die Gruppe sei jedoch divers und die Meinungen gingen auseinander. Man leugne Corona nicht oder stelle in Abrede, dass von der Krankheit Gefahr ausgeht und Menschen daran sterben. Vielmehr sei es den Beteiligten um eine Kritik an der Corona-Politik und ihre Kommunikation gegangen.

