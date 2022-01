Novak Djokovic auf dem Weg zum Gericht (AP)

Nach dem endgültigen Entzug des Visums für den ungeimpften Tennis-Profi Djokovic hat Serbiens Präsident Vucic das Vorgehen der australischen Behörden kritisiert. Seit der Ankunft in Australien sei der serbische Sportler schikaniert und gequält worden, sagte Vucic der BBC. Man habe ihn wie einen Massenmörder behandelt. Vucic warf zudem den Medien eine Hexenjagd vor.

Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung an den Australian Open teilnehmen. Nachdem das Bundesgericht am Vormittag den Einspruch des Sportlers gegen die Annullierung seines Visums endgültig abgelehnt hatte, verließ der Weltranglisten-Erste Australien.

Premierminister Morrison begründet hartes Durchgreifen

Austrailiens Premierminister Morrison begrüßte die Entscheidung der Richter. Es gehe darum, die Grenzen zu schützen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Ähnlich äußerte sich der australische Einwanderungsminister Hawke. Eine Abschiebungsanordnung beinhaltet in der Regel auch ein dreijähriges Rückkehrverbot nach Australien. Die dortigen Corona-Maßnahmen gehören mit zu den strengsten der Welt.

Die Herren-Tennis-Organisation ATP bedauerte die Ausweisung des Weltranglistenersten. Die Entscheidung des Gerichts sei letzten Endes zu akzeptieren, teilte die ATP mit. "Unabhängig davon, wie dieser Punkt erreicht worden ist, ist Novak einer der größten Champions unseres Sports und sein Fehlen bei den Australian Open ist ein Verlust für das Spiel", hieß es.

Djokovic zeigt sich "extrem enttäuscht"

Djokovic erklärte in einer Stellungnahme, er sei "extrem enttäuscht" von der Entscheidung des Gerichts. Er werde sich nun ein bisschen Zeit nehmen, sich zu erholen, bevor er darüber hinaus weitere Kommentare abgebe. "Ich hoffe, dass wir uns nun alle auf das Spiel und das Turnier, das ich liebe, konzentrieren können", so Djokovic.

Ende einer wochenlangen Auseinandersetzung

Vorausgegangen war eine andauernde Auseinandersetzung von Djokovic mit den Behörden seit seiner Ankunft in Melbourne am 5. Januar. Djokovic hatte erfolglos versucht, gegen den Entzug seines Visums zu klagen. Die Rechtsvertretung der Regierung hatte argumentiert, Djokovics weitere Anwesenheit berge die Gefahr, während des schlimmsten Covid-19-Ausbruchs in Australien seit Beginn der Pandemie die Stimmung gegen die Impfung anzuheizen. Eine medizinische Ausnahmegenehmigung hatte es dem serbischen Tennisweltmeister ermöglicht, ungeimpft ins Land einzureisen. Dies hatte in Australien und auch international Proteste ausgelöst.

Djokovic wollte an den heute beginnenden Australian Open teilnehmen und sich als erster Tennisspieler überhaupt seinen 21. Grand-Slam-Titel sichern. Der Weltranglistenerste hat das Turnier in Melbourne bereits neun Mal gewonnen.

