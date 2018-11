Der zwischen Brüssel und London ausgehandelte Entwurf eines Brexit-Vertrags wird in der EU mit Erleichterung, aber auch mit Skepsis aufgenommen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie sei froh, dass es jetzt eine Grundlage für einen geregelten Austritt gebe. Nachverhandlungen lehnte sie ab. Diese Frage stelle sich für sie im Augenblick nicht, sagte Merkel am Rande einer Regierungsklausur in Potsdam. Sie widersprach damit der britischen Premierministerin May, die im Parlament in London erklärt hatte, das vorliegende Papier sei noch kein endgültiges Abkommen.



Das EU-Parlament wird nach den Worten seines Präsidenten Tajani Anfang 2019 über den mit Großbritannien ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Tajani sagte in Straßburg, er sei zufrieden mit dem Papier, weil darin drei für die EU essenzielle Punkte enthalten seien. Die Rechte von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich würden geschützt und die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens festgelegt. Außerdem sei eine Lösung für die irische Grenze gefunden worden, erklärte der konservative Politiker. Das Europäische Parlament werde das letzte Wort haben.



Auch der liberale Abgeordnete Verhofstadt lobte den Vertragsentwurf. Er verhindere ein Desaster für die EU-Wirtschaft und sei eine gute Basis für die künftigen Beziehungen mit Großbritannien. Der französische Regierungschef Philippe nannte den Entwurf auf Twitter einen großen Schritt. Man wisse aber nicht, ob die Vereinbarung auch angenommen werde.