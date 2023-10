Themenfoto zur Landtagswahl in Bayern am 8.Oktober 2023. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Erste Gespräche in Bayern soll es noch im Laufe der kommenden Woche geben. Söder sprach angesichts des Ergebnisses von einem klaren Regierungsauftrag für die CSU. Die Grünen boten sich für eine Koalition mit der CSU an. Bundesparteichefin Lang sagte, es wäre anständig, mit allen demokratischen Parteien zu sprechen. Der CSU-Parteivorsitzende Söder hatte vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen.

In Hessen sprach der CDU-Spitzenkandidat Rhein nach dem deutlichen Wahlsieg seiner Partei von einem großartigen Tag. Er kündigte eine Regierung aus der Mitte des demokratischen Spektrums an. Rhein könnte die Koalition mit den Grünen fortsetzen, auch eine Zusammenarbeit mit der SPD wäre möglich. Zudem bot sich AfD-Spitzenkandidat Lambrou der CDU als Koalitionspartner an.

Faeser (SPD): große Enttäuschung

Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten in Hessen, Faeser, sprach angesichts des historisch schlechtesten Ergebnisses ihrer Partei von einer großen Enttäuschung. Man sei mit den Themen im Wahlkampf nicht durchgerungen. Der SPD-Generalsekretär Kühnert sagte, Faeser hätte trotz des Abschneidens in Hessen weiter den Rückhalt als Bundesinnenministerin. Dennoch sei es ein bitterer Abend für seine Partei, bedauerte Kühnert.

Weidel (AfD) spricht von großem Erfolg

Die AfD-Bundesvorsitzende Weidel nannte die deutlichen Zugewinne ihrer Partei in Bayern und Hessen einen großen Erfolg. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Nouripour, bezeichnete das Abschneiden der AfD als erschreckend. Es sei auch ein Auftrag für die Bundesregierung, ihre Arbeit besser zu präsentieren. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai kündigte an, die Wahlergebnisse innerhalb der Ampelkoalitionen zu analysieren und besprechen.

