Bundeskanzlerin Merkel hat sich schockiert über die Angriffe auf den US-Kongress in Washington geäußert.

Merkel sagte in Berlin, die Bilder hätten sie wütend und traurig gemacht. Eine der Grundregeln der Demokratie sei, dass es nach Wahlen Gewinner und Verlierer gebe, betonte die Kanzlerin. Sie bedauere, dass der noch amtierende Präsident Trump seine Niederlage immer noch nicht eingestanden und so Zweifel am Wahlausgang geschürt habe. Das habe die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht möglich geworden seien.



Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Beyer, plädierte für eine weiterhin enge Beziehung zu den USA. Deutschland als Verbündeter müsse sich jetzt den anständigen und aufrechten demokratischen Kräften zuwenden, die in den USA immer noch in der Mehrheit seien, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. SPD-Fraktionschef Mützenich forderte dagegen, nun müsse man stark auf Europa setzen und nicht im Geleitzug der USA durch die Welt gehen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.