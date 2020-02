Die Hamburger haben gewählt: SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärt, es sei ein toller Abend für die SPD, die Grünen-Spitzenkandidatin ist gerührt, während CDU-Generalsekretär Ziemiak auf die Vorgänge in Thüringen verweist. Die AfD, die um ihren Einzug ins Parlament bangen muss, bringt das Wort "Wahlfälschung" ins Spiel. Die Reaktionen im Überblick.

Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD zeigte sich mit dem Wahlausgang zufrieden. Er sagte, man habe erreicht, dass die Sozialdemokraten weiter die bestimmende Kraft in der Stadt blieben. Bundesfinanzminister Scholz hofft nach dem Wahlsieg der SPD in Hamburg auf Rückenwind für seine Partei im Bund. Scholz betonte, die SPD in Hamburg betreibe eine vernünftige, geerdete Politik und sei dort "Volkspartei". SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat zufrieden auf das Ergebnis seiner Partei reagiert. Es sei „ein toller Abend für die SPD insgesamt“, sagte er im ZDF. Die Sozialdemokraten in der Hansestadt hätten „wahnsinnig gekämpft“und damit einen „großen Erfolg“erzielt. Das mache „uns alle sehr zufrieden“.

Grüne: "In Hamburg soll es so weitergehen"

Die Grünen feiern ihren Wahlerfolg, wo sie ihr Ergebnis ersten Prognosen zufolge auf 25,5 Prozent mehr als verdoppeln konnten. „Ich bin gerührt“, sagte Spitzenkandidatin Katharina Fegebank kurz nach Schließung der Wahllokale. Sie lobte die hohe Mobilisierung ihrer Partei im Wahlkampf und erklärte, sie leite aus dem Ergebnis ab, dass es in Hamburg so weitergehen solle. „Die Hamburger haben deutlich gemacht, sie wollen sehr viel mehr Grün haben“, sagte die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt in der ARD. Grünen-Chef Habeck wertet das Wahlergebnis als klaren Auftrag an SPD und Grüne, ihre Koalition fortzusetzen. „Wenn die SPD sich anders entscheiden würde, würde ich ganz schön dumm gucken“, sagte er im ZDF. Für seine Partei sei es das bundesweit zweitbeste Ergebnis auf Landesebene.

CDU: "Es hat politisch für uns gewittert"

CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg verwies auf das schlechte politische Umfeld für seine Partei. „Es hat politisch für uns gewittert“, sagte er. Das Ergebnis für die CDU bezeichnete er als „schlecht“. CDU-Generalsekretär Ziemiak sprach von einem bitteren Tag für die CDU und einem historisch schlechten Wahlergebnis der Partei. Die Vorgänge in Thüringen hätten nicht geholfen und seien alles andere als Rückenwind gewesen, sagte Ziemiak. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert ein schnelles Ende der Führungsdebatte in der CDU. Die CDU-Gremien müssten am Montag Klarheit über das weitere Verfahren schaffen, sagte der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans. „Wir brauchen einen Fahrplan“, sagt der CDU-Politiker in der ARD mit Blick auf die Frage, wer CDU-Vorsitzender werden soll. Die Partei wirke, als ob sie keinen Kompass mehr habe. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer müsse nun das Heft des Handels in die Hand nehmen. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat schnelle Entscheidungen auf Bundesebene gefordert. „Wir brauchen einen Fahrplan“, sagt der CDU-Politiker in der ARD mit Blick auf die Frage, wer CDU-Vorsitzender werden soll. Die Partei wirke, als ob sie keinen Kompass mehr habe. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer müsse nun das Heft des Handels in die Hand nehmen.

Linspartei: "Starke Kraft aus der Opposition heraus"

Die Hamburger Linken sehen sich trotz der sich abzeichnenden Zugewinne bei der Bürgerschaftswahl weiter klar in der Opposition. Die Linke wolle eine starke Kraft aus der Opposition heraus bleiben, sagte Spitzenkandidatin Cansu Özdemir im NDR. Die Linke im Bund bezeichnete das schwache Abschneiden von CDU und FDP als Denkzettel für das Vorgehen beider Parteien in Thüringen. Sie seien "abgestraft" worden, sagte die Linken-Bundesvorsitzende Kipping in Berlin. Nach dem Sündenfall von Erfurt sei dieses Signal auch notwendig gewesen.

FDP: "Thüringen ist mitverantwortlich"

Hamburgs FDP-Chefin Katja Suding hat die Vorgänge in Thüringen mitverantwortlich gemacht für das schwache Abschneiden ihrer Partei. Zuerst habe die FDP wie die CDU das Problem gehabt, im Wettrennen zwischen SPD und Grünen aufgerieben zu werden und unterzugehen. „Und dann kam Thüringen dazu. Wir kennen ja auch schon erste Zahlen, die zeigen, dass das für unsere Wähler durchaus eine Bedeutung gehabt hat. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir uns hier in Hamburg auch ganz klar distanziert haben von den Vorgängen in Thüringen“, sagte die stellvertretende Bundesvorsitzende im NDR.

AfD: "Ausgrenzungskampagne" und "Wahlfälschung?"

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann hat nach dem möglichen Ausscheiden seiner Partei aus der Bürgerschaft vom „Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne“gesprochen. Die ganze Zeit habe die AfD konstant bei etwa 7 Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann im NDR. Er betonte aber, es handele sich um nur eine Prognose. Er sei noch zuversichtlich. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner vermutet offenbar Wahlfälschung in Hamburg. Er twitterte "So, dann sind wir mal gespannt (auch auf die Wahlfälschungen?)". Die AfD liegt den Zahlen zufolge bei 4,7 Prozent bis 4,8 Prozent. Sollte sie an der Fünfprozenthürde scheitern, wäre es das erste Mal, dass die AfD den Wiedereinzug in ein Landesparlament verpasst.