Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum massenhaften Töten männlicher Küken sorgt bei der Opposition und bei Tierschützern für Unverständnis.

Die Grünen etwa fordern die Große Koalition zum Handeln auf. Die Regierung müsse die unwürdige und unethische Praxis jetzt gesetzlich beenden, sagte Fraktionschef Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Parteichef Habeck nannte das Urteil eine tierpolitische Enttäuschung. Die Grünen-Politikerin Künast sagte im Deutschlandfunk, sie sei entgeistert, dass wirtschaftliche Interessen über den Tierschutz gestellt würden.



Die Linke twitterte, für ein paar Cent Ersparnis dürften Küken weiter geschreddert werden, obwohl es bereits jetzt Alternativen gebe. Mit dem Tierschutz sei die schlimme Praxis jedenfalls unvereinbar.



Die SPD-Agarexperten Spiering und Mittag sagten, es sei ein Armutszeugnis für Landwirtschaftsministerin Klöckner, CDU, noch nicht für ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei gesorgt zu haben.

"Leiden muss ein Ende haben"

Der Bund für Umwelt und Naturschutz nennt das Urteil falsch und fordert: "Das Leiden und Sterben von Millionen Küken muss ein Ende finden." Der BUND rät dazu, die Geflügelwirtschaft auf "Zweinutzungshühner" umzustellen. Das sind Rassen, die sowohl zur Eier- als auch zur Fleischproduktion taugen. Männliche Küken müssten dann nicht getötet sondern könnten aufgezogen werden.



Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" zeigte sich ebenfalls entsetzt über das heutige Gerichtsurteil und twitterte, das sei ein Skandal.



Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht. Präsident Ripke sprach von einer klugen Entscheidung, die der Realität gerecht werde. Die Wirtschaft wolle die Praxis lieber heute als morgen beenden.

"Verbände in der Pflicht"

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zuvor entschieden, dass das massenhafte Töten männlicher Küken vorerst noch erlaubt bleibt. Die bisherige Praxis dürfe so lange fortgesetzt werden, bis in Kürze neue Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Küken im Ei zur Verfügung stünden.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, CDU, erklärte, sie nehme jetzt Verbände und Unternehmen in die Pflicht, um das Kükentöten baldmöglichst zu beenden. Die SPD-Agrarexperten Spiering und Mittag kritisierten, es sei ein Armutszeugnis des Landwirtschaftsministeriums, dass es bis jetzt noch nicht für ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei gesorgt habe.