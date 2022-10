Präsidentschaftswahl Brasilien

Sao Paolo, Brasilien: Anhänger des linksgerichteten Politikers Luiz Inácio Lula da Silva feiern dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl (IMAGO / Fotoarena / IMAGO / Vincent Bosson)

US-Präsident Biden gratulierte Lula da Silva zu seinem Erfolg "nach freien, fairen und glaubwürdigen Wahlen". Er freue sich auf die Zusammenarbeit zwischen den USA und Brasilien, erklärte Biden.

Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Lula bei der Bewältigung drängender globaler Herausforderungen, von der Ernährungssicherheit über den Handel bis hin zum Klimawandel, schrieb von der Leyen auf Twitter. EU-Ratspräsident Michel nannte als Bereiche der Zusammenarbeit auch Frieden, Stabilität und Wohlstand.

Glückwünsche erreichten Lula auch aus Frankreich. Präsident Macron schrieb auf Twitter, Lula schlage "eine neue Seite" in der Geschichte Brasiliens auf. Zusammen und mit vereinten Kräften werde man "die vielen gemeinsamen Herausforderungen angehen und das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern erneuern".

China nimmt Lulas Sieg zur Kenntnis, Russland setzt auf "konstruktive Zusammenarbeit"

Der russische Staatschef Putin äußerte die Hoffnung, dass Russland und Brasilien ihre "konstruktive Kooperation in allen Bereichen" unter Lula fortsetzten. Die beiden Länder arbeiten unter anderem in der Gruppe der BRICS-Staaten zusammen, denen außerdem Indien, China und Südafrika angehören.

Die chinesische Botschaft in Brasilien teilte mit, man nehme die Wahlergebnisse zur Kenntnis und gratuliere dem gewählten Präsidenten Lula herzlich.

Deutschland hofft unter Lula auf mehr Umweltschutz

Bundeskanzler Scholz gratulierte Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva. Er freue sich vor allem auf eine Kooperation in den Bereichen Handel und Klimaschutz, teilte der SPD-Politiker mit.

Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, die Wahl in Brasilien habe einen Sieger, aber mehrere Gewinner. Größter Gewinner sei die brasilianische Demokratie, denn die Wahlen seien transparent und fair abgelaufen, sagte die Grünen-Politikerin während eines Besuchs in Kasachstan. Ein anderer großer Gewinner sei das Weltklima. Der Wahlausgang mache Hoffnung, "dass die ungebändigte Abholzung des Regenwaldes in Brasilien bald ein Ende hat und dass Brasilien wieder ein Antreiber in unserem gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise wird".

Silberhorn (CSU): "Lula steht vor gewaltigen Herausforderungen"

Der Vorsitzende der deutsch-brasilianischen Parlamentariergruppe, der CSU-Politiker Silberhorn, sagte im Deutschlandfunk , vieles in der Zusammenarbeit mit Brasilien werde unter Lula leichter sein als unter Bolsonaro. Silberhorn verwies auf den Schutz des Regenwaldes und auf die Entwicklungszusammenarbeit, die zuletzt teilweise ausgesetzt gewesen sei. Brasilien sei zudem ein wichtiger Partner für die Ernhährungssicherheit. Nötig sei nun, dass man die Kooperation suche, hier müsse die Bundesregierung aktiv werden.

Silberhorn betonte, innenpolitisch stehe Lula vor gewaltigen Herausforderungen. Er werde nicht wie in seinen beiden früheren Amtszeiten mit großen Sozialprogrammen agieren können, meinte der CSU-Politiker.

Der linksgerichtete Lula da Silva hatte die Stichwahl gegen den rechtsradikalen Amtsinhalber Bolsonaro äußerst knapp gewonnen . Wofür stehen die beiden? Ein Überblick

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.