Bundespräsident Steinmeier hat den gestorbenen SPD-Politiker Oppermann als einen großartigen Menschen und überzeugten Demokraten gewürdigt.

Die Nachricht von dessen plötzlichem Tod habe ihn "zutiefst erschüttert", schrieb er in einem Kondolenzbrief an Oppermanns Lebensgefährtin Kirchhoff. Der Vizepräsident des Bundestages sei glaubhaft für eine wehrhafte Demokratie eingetreten und habe das Wort ergriffen, wann immer er demokratische Prinzipien in Gefahr gesehen habe. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie habe Oppermann über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in großen Koalitionen geschätzt.



Am Reichstag in Berlin wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Bundestagspräsident Schäuble erklärte, er behalte Oppermann vor allem als Vollblut-Parlamentarier in Erinnerung. Auch führende Vertreter der Opposition lobten Oppermann als herausragenden Politiker.



Oppermann war gestern bei Fernseh-Dreharbeiten zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Er wurde 66 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen.

