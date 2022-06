Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. (picture alliance/dpa | Tobias Hase)

Es sei sehr gut, dass der Kanzler jetzt nach Kiew fahre, erklärte der Grünen-Politiker Hofreiter. Zudem wünschte sich der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag ein deutliches Signal für eine Verstärkung der wirtschaftlichen und militärischen Hilfen für die Ukraine, betonte er im Deutschlandfunk (Audiolink). So forderte Hofreiter erneut die Lieferung deutscher Kampfpanzer auch aus nicht genutzten Bundeswehrbeständen. Konkret könnten 32 Marder-Panzer der Bundeswehr instandgesetzt und geliefert werden, erklärte der Grünen-Politiker. Hofreiter betonte, der russische Präsident Putin werde erst dann zu Verhandlungen bereit sein, wenn die Unterstützung für die Ukraine so groß sei, dass sich eine Fortsetzung des Krieges für ihn nicht mehr lohne.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, forderte auch von Frankreich und Italien mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Der italienische Regierungschef Draghi und Frankreichs Präsident Macron müssten konkrete Zusagen machen, sagte die FDP-Politikerin der Funke Mediengruppe. "Die Frage der Waffenlieferungen darf sich nicht nur auf Deutschland fokussieren." Jeder müsse geben, was er geben könne. Sie sei zutieft überzeugt, dass dieser Krieg nur militärisch geklärt werden könne, so Strack-Zimmermann.

Klitschko: "Zeichen großer Unterstützung"

Auch Kiews Bürgermeister Klitschko lobte die den Besuch von Bundeskanzler Scholz in der ukrainischen Hauptstadt. Er sei stolz und glücklich darüber, sagte er der "Bild"-Zeitung. Er wertetet die Reise als Zeichen großer Unterstützung in einer Zeit, in der es immer noch ein Risiko sei, Kiew zu besuchen, weil jederzeit Raketen einschlagen könnten. Der ukrainische Botschafter Melnyk forderte in der "Rheinischen Post" von Scholz die Zusage weitreichender Waffenlieferungen. Das erwarte die Ukraine in erster Linie.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.