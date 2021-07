Nach den Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird erneut über die Klimapolitik diskutiert. Bundeskanzlerin Merkel sicherte derweil den Opfern schnelle Unterstützung des Bundes zu.

Als Konsequenz aus der Unwetter-Katastrophe hat der nordhrein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Laschet eine schnellere Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gefordert. Die Häufung von Starkregen- und Hitzeepisoden sei verbunden mit dem Klimawandel, deshalb müsse man mehr Tempo machen, sagte Laschet bei einem Besuch in Hagen. In der Stadt hatte sich Laschet ein Bild von der Lage gemacht.



Auch andere Politiker nahmen die Überflutungen zum Anlass, auf schnellere Maßnahmen zum Klimaschutz zu dringen. CSU-Chef Söder betonte auf der CSU-Klausur im Kloster Seeon, die Katastrophe zeige die hohe Bedeutung eines langfristig angelegten Klimaschutzes. "Der Klimawandel wird uns weiter beschäftigen", erklärte Söder. Ähnlich äußerte sich SPD-Kanzlerkandidat Scholz bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Diese Naturkatastrophe habe sicher auch etwas damit zu tun, dass der Klimawandel mit Geschwindigkeit fortschreite, meinte er.



Auch die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Göring-Eckardt, sieht in den schweren Unwettern im Westen Deutschlands ein Alarmzeichen für den Klimawandel. Im Fernsehsender RTL sagte sie, die gegenwärtigen Ereignisse seien ein Aufruf, nun dringend Veränderung herbeizuführen.



Die Klimaschutzaktivistin Neubauer kritisierte die Klimaschutzpläne von CDU und CSU. Während die Menschen in den Hochwasserregionen mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hätten, trete Unionskanzlerkandidat Laschet mit einem Wahlprogramm zur Bundestagswahl an, das die Klimakrise beschleunigen werde, sagte die Organisatorin von Fridays for Future in Deutschland der "Rheinischen Post".

Merkel verspricht rasche Hilfe

Bundeskanzlerin Merkel kündigte umfassende Hilfen des Bundes für die betroffenen Gebiete an. Wo der Bund helfen könne, werde er es tun, sagte Merkel in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz während ihres Besuchs in Washington. Die Kanzlerin zeigte sich zudem erschüttert über die vielen Toten.



Bundespräsident Steinmeier würdigte das Engagement der Einsatzkräfte und sprach den Opfern sein Mitgefühl aus.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich bestürzt über die schweren Unwetter. Im Landtag in Mainz sprach die SPD-Politikerin von einer Katastrophe. Es sei wirklich verheerend, betonte Dreyer. Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.