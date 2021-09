Nach der zweiten TV-Debatte zur Bundestagswahl wird kritisiert, dass keine außen-, europa- und migrationspolitischen Themen zur Sprache gekommen sind. Der Vorwurf reicht von innenpolitischer Nabelschau bis hin zu Ignoranz.

Kritik kam unter anderem vom Präsidenten der Diakonie, Lilie. Er sagte im Deutschlandfunk, in der gestrigen Fernsehdebatte von ARD und ZDF sei kein einziges Wort zur riesigen humanitären Herausforderung in Afghanistan gesagt worden. Das habe für ihn in erschreckender Weise gezeigt, wie selbstbezogen und wie weltvergessen man im Moment in Deutschland sei.



Wissenschaftler verwiesen in diesem Zusammenhang bei einer Tagung an der Universität Erlangen-Nürnberg auf das Thema Migration. Das werde selbst im gesamten Bundestagswahlkampf kaum thematisiert, obwohl es aus Sicht der Wähler eine relativ hohe Priorität habe.



Die Zeitung "Politico" bloggte gestern Abend live über die Debatte zwischen den Kanzlerkandidaten Scholz (SPD), Laschet (Union) und Baerbock (Grüne). Einer der Autoren wunderte sich: Neben Innenpolitik, Klima und Gesundheitspolitik sei "irgendwie keine Zeit gewesen für offensichtlich nebensächliche Themen wie Außen- und Europapolitik". Der FDP-Bundestagsabgeordnete Lambsdorff verbreitete die Meinung von "Politico" auf Twitter weiter und sprach von "innenpolitischer Nabelschau", die im Bundestagswahlkampf betrieben werde.



Auch in Deutschland wurde Kritik laut - allerdings in Bezug auf innenpolitische Themen. Der FDP-Vorsitzende Lindner twitterte, wesentliche Themen wie die Bildung seien nicht zur Sprache gekommen. Stattdessen sei es vor allem um eine Umverteilung von Geldern gegangen. Vor allem aber habe es an Ideen gefehlt, wie die deutsche Wirtschaft nach der Krise gestärkt werden könne, um überhaupt die Mittel für soziale und ökologische Vorhaben aufzubringen.



Der Spitzenkandidat der Partei Die Linke, Bartsch, kritisierte, dass es in der TV-Debatte nicht um Kinderarmut, Inflationsentwicklung und die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gegangen sei. Lobend erwähnte Bartsch hingegen, dass eine "zentrale" Frage in der Debatte gewesen sei, ob die Linkspartei nach der Bundestagwahl in eine Koalition einbezogen werde oder nicht.



Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla sagte im ZDF, die Sorgen der Mittelschicht seien zu kurz gekommen. So seien etwa die allgemeine Preissteigerung sowie die Notwendigkeit einer Steuerreform nicht angesprochen worden.



Vertreter der Parteien, die ihre Kanzlerkandidaten in die TV-Runde geschickt hatten, äußerten sich hingegen naturgemäß zufrieden. Eine Blitzumfrage im Auftrag der ARD sah Olaf Scholz (SPD) weiter vorn, Baerbock und Laschet haben demnach jedoch Punkte gut gemacht.



