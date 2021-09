Nach der zweiten TV-Debatte zur Bundestagswahl äußern sich alle drei beteiligten Lager zufrieden, eine Umfrage sieht die Kandidaten Laschet (Union) und Baerbock (Grüne) im Aufwind. Kritik gibt es allerdings an der Themenauswahl - von AfD, Linkspartei und FDP, aber auch aus dem Ausland.

Die Zeitung "Politico" bloggte gestern Abend live über die Debatte zwischen Laschet, Baerbock und dem SPD-Kanzlerkandidaten Scholz und wunderte sich: Neben Innenpolitik, Klima und Gesundheitspolitik sei "irgendwie keine Zeit gewesen für offensichtlich nebensächliche Themen wie Außen- und Europapolitik", schrieb einer der Autoren, die die Diskussion verfolgt hatten.



Auch in Deutschland wurde inhaltliche Kritik geübt. Der FDP-Vorsitzende Lindner twitterte, wesentliche Themen wie die Bildung seien nicht zur Sprache gekommen. Stattdessen sei es vor allem um eine Umverteilung von Geldern gegangen. Vor allem aber habe es an Ideen gefehlt, wie die deutsche Wirtschaft nach der Krise gestärkt werden könne, um überhaupt die Mittel für soziale und ökologische Vorhaben aufzubringen.



Der Spitzenkandidat der Partei Die Linke, Bartsch, kritisierte, dass es in der TV-Debatte nicht um Kinderarmut, Inflationsentwicklung und die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gegangen sei. Lobend erwähnte Bartsch hingegen, dass eine "zentrale" Frage in der Debatte gewesen sei, ob die Linkspartei nach der Bundestagwahl in eine Koalition einbezogen werde oder nicht.



Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla sagte im ZDF, die Sorgen der Mittelschicht seien zu kurz gekommen. So seien etwa die allgemeine Preissteigerung sowie die Notwendigkeit einer Steuerreform nicht angesprochen worden.



Vertreter der Parteien, die ihre Kanzlerkandidaten in die TV-Runde geschickt hatten, äußerten sich hingegen naturgemäß zufrieden. Eine Blitzumfrage im Auftrag der ARD sah Olaf Scholz (SPD) weiter vorn, Baerbock und Laschet haben demnach jedoch Punkte gut gemacht.



Wie die Hauptstadt-Korrespondentinnen und Korrespondenten des Dlf-Hauptstadtstudios bewerten, erfahren Sie in diesem Podcast.



Wie die Diskussion im Detail verlaufen ist, haben wir in unserem Live-Blog zusammengefasst.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.