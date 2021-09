Die Spitzen von FDP, Linken und AfD haben die zweite Fernsehdebatte zur Bundestagswahl zwischen der Kanzlerkandidatin Baerbock und ihren Mitbewerbern Scholz und Laschet als enttäuschend bewertet.

Der FDP-Vorsitzende Lindner twitterte, wesentliche Themen wie die Bildung seien nicht zur Sprache gekommen. Stattdessen sei es vor allem um eine Umverteilung von Geldern gegangen. Vor allem aber habe es an Ideen gefehlt, wie die deutsche Wirtschaft nach der Krise gestärkt werden könne, um überhaupt die Mittel für soziale und ökologische Vorhaben aufzubringen.



Der Spitzenkandidat der Partei Die Linke, Bartsch, kritisierte ebenfalls, dass bestimmte Themen nicht angesprochen worden seien - etwa Kinderarmut, Inflationsentwicklung und eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Lobend erwähnte Bartsch, dass eine "zentrale" Frage in der Debatte gewesen sei, ob die Linkspartei nach der Bundestagwahl in eine Koalition einbezogen werde oder nicht.



Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla sagte im ZDF, die Sorgen der Mittelschicht seien inhaltlich zu kurz gekommen. So seien etwa die allgemeine Preissteigerung sowie die Notwendigkeit einer Steuerreform nicht angesprochen worden.



Zwei Wochen vor der Bundestagswahl hatten sich die drei Kanzlerkandidaten gestern in einer Fernsehdebatte einen weiteren Schlagabtausch geliefert. Der SPD-Kandidat Scholz geriet wegen Fragen zum Wirecard-Skandal und einer von der Justiz veranlassten Durchsuchung im Bundesfinanzministerium in die Defensive. Der Unionskandidat Laschet griff ihn mit scharfen Worten an. Annalena Baerbock von den Grünen trat in der Debatte streckenweise in den Hintergrund.



Unseren Live-Blog, den wir während der Debatte geschrieben haben, können Sie hier nachlesen.

