Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich bestürzt über die schweren Unwetter gezeigt. Im Landtag in Mainz sprach die SPD-Politikerin von einer Katastrophe.

Es sei wirklich verheerend, betonte Dreyer. Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen. Weiter erklärte die SPD-Politikerin, gemeinsam mit Innenminister Lewentz werde sie sich einen Eindruck der Lage vor Ort verschaffen. Zuvor hatte der Landtag mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht.



CDU-Chef Laschet hat wegen der dramatischen Hochwasserlage im Westen Deutschlands seine Teilnahme an der CSU-Klausur im bayerischen Seeon abgesagt. Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Laschet habe seine Reise durch Süddeutschland abgebrochen und sei noch in der Nacht nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. Im Laufe des Vormittags wolle er die von den Unwettern besonders betroffene Stadt Hagen besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.



Die Opposition in Nordrhein-Westfalen forderte die Landeregierung zum Handeln auf. Was jetzt zähle, sei eine schnelle und unbürokratische Hilfe, sagten die

Grünen-Vorsitzenden Neubaur und Banaszak. Der Fraktionschef der Partei Die Linke im Bundestag, Bartsch, verlangte ebenfalls eine rasche Unterstützung der Menschen. Bund und Länder sollten zügig einen Fonds auflegen, sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur.

Göring-Eckardt: "Alarmzeichen für den Klimawandel"

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Göring-Eckardt, sieht in den schweren Unwettern im Westen Deutschlands ein Alarmzeichen für den Klimawandel. Im Fernsehsender RTL sagte sie, die gegenwärtigen Ereignisse seien schon Auswirkungen der Klimakatastrophe und ein Aufruf, nun dringend Veränderung herbeizuführen. Zugleich sei sie mit vollem Herzen bei den Menschen, die jetzt betroffen seien, betonte die Grünen-Politikerin.



Bundesfinanzminister Scholz äußerte sein Entsetzen. Die Meldungen zum Hochwasser alarmierten und schockierten, schrieb der SPD-Politiker per Twitter.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.