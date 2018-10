Der bisherige Ministerpräsidenten Bouffier sagte, seine Partei habe trotz schwerer Verluste wichtige Wahlziele erreicht.

So sei es auch künftig in Hessen nicht möglich, gegen die CDU zu regieren. Der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel betonte, für seine Partei gebe es nichts zu beschönigen. Bouffier und Schäfer-Gümbel meinten beide, die Verluste hätten viel mit der Arbeit der Großen Koalition in Berlin zu tun.



Für die Grünen erklärte der Mitvorsitzende Habeck, seine Partei werde nun in Ruhe in verschiedene Sondierungsgespräche angehen. Ziel sei, möglichst viel grüne Inhalte umzusetzen.



Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag Weidel erklärte via Twitter, die Alternative für Deutschland sei nun Volkspartei und fest verankert in der deutschen Wählerschaft. Die AfD sei gekommen, um zu bleiben.