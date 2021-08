Im Hinblick auf die Ergebnisse des Weltklimaberichts fordern Politiker und Umweltschützer eine schnelle und weitreichende Reaktion der Weltgemeinschaft.

UNO-Generalsekretär Guterres rief die "Alarmstufe Rot" aus. Es müsse das Ende von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen eingeläutet werden, bevor diese die Erde zerstörten, betonte der UNO-Generalsekretär. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg schrieb bei Twitter, der neue Bericht enthalte keine wirklichen Überraschungen. Jetzt liege es an den Menschen, mutige Entscheidungen zu treffen. In Deutschland riefen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, WWF und Germanwatch sowie die Klima-Allianz Deutschland die Bundesregierung zum sofortigen Handeln auf. Greenpeace-Klimaexperte Thies beklagte, dass Regierungen und Konzerne beim Klimaschutz noch immer im Schneckentempo agierten. Bundesumweltministerin Schulze, SPD, hatte bereits vor Veröffentlichung des Berichts betont, dass bei der nächsten UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow möglichst viele Nationen und nicht nur die Industrieländer für einen gemeinsamen Klimaschutz gewonnen werden müssten. Entwicklungsminister Müller, CSU, schlug vor, das EU-Klimaschutzprogramm "Green Deal" auf andere Länder auszuweiten. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock sagte, die nächste Konferenz müsse zum "Klima-Turning-Point" und mit wirksamen Klimaschutzmaßnahmen endlich ernst gemacht werden. Die Vorsitzende der Linken, Hennig-Wellsow, forderte rasche Konsequenzen, um das Ausmaß des Klimawandels mit seinen Folgen beherrschbar zu halten.

