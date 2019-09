Hochrangige Klima- und Wirtschaftsforscher halten die Klimaschutzvereinbarungen der Bundesregierung für unzureichend.

Der Hamburger Klimaforscher Latif übte in der ARD scharfe Kritik. Die Beschlüsse seien weit hinter dem zurückgeblieben, was er sich vorgestellt habe: "Mein Urteil fällt vernichtend aus. Man muss es so deutlich sagen: Das ist fast eine Null-Nummer." Latif bezeichnete die monatelangen Gespräche der Großen Koalition über Maßnahmen für mehr Klimaschutz und die 19-stündige abschließende Verhandlungsrunde als "politische Veranstaltung". Man habe sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt. "Mit solchen Mini-Schritten wird man die Klimaziele, die Deutschland angekündigt hat, niemals erreichen."

"Politische Mutlosigkeit"

Ähnlich äußerte sich der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer. Er sprach von einem "Dokument der politischen Mutlosigkeit". Sein Kollege Rahmstorf twitterte, es sei so, als ob der Arzt bei einer akuten und lebensgefährlichen Infektion eine Kur mit Antibiotika verschreibe, "ab sofort 5 Tabletten pro Woche, dann steigern". Und man selbst tue erstmal eine Woche gar nichts, dann nehme man eine Tablette in der Woche, und in der nächsten Woche 2.

Auch Wirtschaftsforscher enttäuscht

Der Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Bardt, sagte dem "Handelsblatt", mit Blick auf den Einstiegspreis von zehn Euro pro Tonne CO2 seien keine Verhaltensänderungen zu erwarten. Dieser bedeutet beispielsweise, dass Benzin und Diesel in zwei Jahren um drei Cent verteuert werden. Bardt sprach von einem Sammelsurium an Preissignalen ohne effiziente klimapolitische Steuerung.

DIHK erwartet Kompensation

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, Dercks, sagte im Deutschlandfunk, man müsse sehr genau hinschauen, ob die Wirtschaft durch den nationalen CO2-Preis zusätzliche Belastungen erfahre. Die Politik müsse sich fragen, ob die Maßnahmen Auswirkungen im internationalen Wettbewerb hätten. Dercks nannte es grundsätzlich richtig, dass sich der CO2-Preis marktwirtschaftlich über den Emissionshandel ausrichte. Die Bundesregierung hätte an der Stelle auch ambitionierter handeln können.



Der wissenschaftliche Geschäftsführer des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung in Leipzig, Teutsch, sagte der Zeitung "Die Welt", die Bundesregierung plane viele Einzelmaßnahmen, von denen heute kein Mensch sagen könne, wie sie in der Summe wirkten. Den geplanten CO2-Preis nannte er viel zu zaghaft, um schnell Wirkung zu erzeugen.

10 Euro pro Tonne CO2

Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz hatten die geplanten Maßnahmen gestern erläutert. Geplant ist unter anderem, für Verkehr und Gebäude einen Emissionshandel einzuführen. Der CO2-Ausstoß in diesen Gebieten soll dadurch einen Preis bekommen, der schrittweise angehoben wird. Merkel hatte eingeräumt, der Start mit 10 Euro pro Tonne CO2 sei "zugegebenermaßen sehr langsam".



Bahnfahren wird nach den Plänen der Koalition billiger, für den Kauf von Elektro-Autos gibt es neue Zuschüsse. Ab 2026 wird der Einbau von Ölheizungen verboten.