US-Präsident Trump hat sogenannten Nahost-Friedensplan der US-Regierung in Anwesenheit von Israels Ministerpräsident Netanjahu vorgestellt. Von palästinensischer Seite kam umgehend eine deutliche Ablehnung, auch in Deutschland gibt es Kritik daran.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete den Nahost-Plan als Rückschritt im Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern. Es handele sich um eine Provokation gegenüber den Palästinensern, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages im Deutschlandfunk. Trump würde durch seinen Plan völkerrechtswidrige Annexionen der Israelis politisch legitimieren. Bundesaußenminister Maas hatte eine "intensive Prüfung" angekündigt.

Klare Ablehnung von den Palästinensern

Die Palästinenser lehnten den Plan ab. Ihr Präsident Abbas sprach in Ramallah von einer Verschwörung, die scheitern werde. Der Plan werde "im Mülleimer der Geschichte landen", sagte er im palästinensischen Fernsehen. Die im Gazastreifen regierende radikal-islamische Hamas erklärte, man werde keinen Ersatz für Jerusalem als Hauptstadt akzeptieren. Die Arabische Liga rief auf Antrag der Palästinenserführung eine Dringlichkeitssitzung in Kairo ein.

Ex-Botschafter Stein: Keine Rede von Frieden

Auch der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, kritisierte den Nahost-Plan von US-Präsident Trump. Stein sagte im Deutschlandfunk, von Frieden könne keine Rede sein. Es handle sich um eine einseitige Veranstaltung ohne die Palästinenser und eine 100-prozentige Unterstützung der Linie von Israels Ministerpräsident Netanjahu.



Kritik kam an dem Plan auch von den israelischen Siedlern. Deren wichtigstes Vertretungsorgan, der Jescha-Rat, erklärte, die Bildung eines palästinensischen Staates wäre eine Bedrohung Israels.

Widersprüchliche Aussagen Trumps

Den Palästinensern wird in Trumps Plan zwar ein eigener Staat in Aussicht gestellt, aber mit erheblichen Einschränkungen. So soll etwa die Hauptstadt in Ost-Jerusalem liegen, allerdings in Vororten. Die Palästinenser fordern ganz Ost-Jerusalem als Hauptstadt.



Trump erklärte, er habe Palästinenserpräsident Abbas bereits per Brief über seine Vorschläge informiert. Sollte dieser den Weg des Friedens wählen, könne er auf die Hilfe der USA und anderer Staaten zählen. Die Vision seiner Regierung für die Zukunft im Nahen Osten werde die bisherige Abhängigkeit der Palästinenser von ausländischer Hilfe beenden und eine friedliche Koexistenz ermöglichen. Wie Trump weiter ausführte, betrachtet Netanjahu den Plan als Basis für direkte Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.