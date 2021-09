Die Spitzen von FDP, Linken und AfD haben das sogenannte "Triell" als enttäuschend bewertet.

Der FDP-Vorsitzende Lindner twitterte, es sei vor allem um Umverteilung von Geldern gegangen, während wesentliche Themen wie die Bildung nicht zur Sprache gekommen seien. Vor allem aber habe es an Ideen gefehlt, wie die deutsche Wirtschaft nach der Krise gestärkt werden könne, um überhaupt die Mittel für soziale und ökologische Vorhaben aufzubringen.



Der Linke-Spitzenkandidat Bartsch kritisierte ebenfalls fehlende Themengebiete und nannte Beispiele wie Kinderarmut, Inflationsentwicklung sowie gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West. Zu Recht hingegen sei es in der Debatte "zentral" darum gegangen, ob seine Linkspartei in eine Koalition einbezogen werde oder nicht.



Der AfD-Ko-Vorsitzende Chrupalla sagte im ZDF, die Sorgen der Mittelschicht seien inhaltlich zu kurz gekommen. So seien etwa die allgemeine Preissteigerung sowie die Notwendigkeit einer Steuerreform nicht angesprochen worden.

