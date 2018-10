CSU-Chef Seehofer hat nach der Bayern-Wahl erklärt, er wolle weiter Verantwortung tragen.

Sein Ziel sei es, die politische Familie der CSU zusammenhalten, sagte er in München. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sprach von einem bitteren Ergebnis für die Schwesterpartei. Die Wahl bedeute aber keine größere Erschütterung für die Koalition in Berlin. SPD-Chefin Nahles sprach von einer "bitteren Niederlage". Der Juso-Vorsitzende Kühnert sagte, die Koalition stehe am Scheideweg. Auf Floskeln wie 'Man müsse jetzt gründlich analysieren', habe er keine Lust mehr, sagte er der "Rheinischen Post".



Die Grünen-Bundesvorsitzende Baerbock führte den Erfolg ihrer Partei auf eine klare Abgrenzung zur AfD zurück. Für die AfD verlangte die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Weidel Neuwahlen in ganz Deutschland.