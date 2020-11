Der Tod von Diego Maradona hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Politiker, Sportler, seine früheren Vereine und Weggefährten brachten ihre Trauer zum Ausdruck. "Ich habe einen guten Freund verloren, die Welt eine Legende", schrieb Pele und Ronaldo: "Die Welt sagt auf Wiedersehen zu einem ewigen Genie."

Argentiniens Präsident Alberto Fernandez: "Du hast uns an die Weltspitze geführt. Du hast uns sehr glücklich gemacht. Du warst der Größte von allen. Danke, dass es dich gab, Diego. Wir werden dich ein Leben lang vermissen."



Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft: "Ganz Fußballdeutschland trauert. Ruhe in Frieden, Diego Maradona!"



Deutsche Fußball Liga: "Wir trauern um Diego Maradona. Mit ihm verliert die Fußballwelt einen der größten Spieler aller Zeiten."



Cristiano Ronaldo, fünfmaliger Weltfußballer: "Heute sage ich auf Wiedersehen zu einem Freund, und die Welt sagt auf Wiedersehen zu einem ewigen Genie. Einer der Besten für immer. Ein unvergleichlicher Zauberer. Er geht zu früh, aber hinterlässt ein Erbe ohne Grenzen und eine Leere, die nicht zu füllen ist. Ruhe in Frieden, Ass. Du wirst niemals vergessen sein."



Lionel Messi, sechsmaliger Weltfußballer: "Ein trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er geht, aber verlässt uns nicht ganz, denn Diego ist unsterblich. Ich behalte all die schönen Momente mit ihm und sende seiner Familie und seinen Freunden mein Beileid. Ruhe in Frieden."



Der frühere argentinische Nationaltrainer Cesar Luis Menotti: "Ich bin am Boden zerstört, ich kann es nicht glauben, es ist schrecklich."



Brasiliens Fußball-Ikone Pele: "Welch eine traurige Nachricht. Ich habe einen guten Freund verloren, die Welt eine Legende. Eines Tages könne wir hoffentlich zusammen im Himmel spielen."



FC Barcelona, früherer Maradona-Klub: "Der FC Barcelona drückt seine Anteilnahme über den Tod einer Ikone des Weltfußballs aus. Ruhe in Frieden, Diego!"



Rudi Völler, Weltmeister von 1990: "Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie."



IOC-Präsident Thomas Bach: "Abschied von einem der Größten aller Zeiten. Deine Seele war aufgewühlt, aber Du hast die ganze Welt mit deinen einzigartigen Fußballfähigkeiten begeistert. RIP."



Rafael Nadal, 20-maliger Grand-Slam-Champion: "Heute verspürt die Sportwelt und die des Fußballs im Speziellen eine große Leere. Maradona war einer der größten Athleten der Geschichte. Was er für den Fußball getan hat, bleibt. Mein tiefstes Beileid für seine Familie, die Fußballwelt und ganz Argentinien."



Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss Bayern München: "Mit Diego Maradona geht einer der größten Fußballer der Geschichte von uns. Ich hatte die Ehre, gegen ihn spielen zu dürfen: drei Jahre in der Serie A und mit der deutschen Nationalelf im WM-Finale 1986. Ich bin stolz, ihn auf dem Platz erlebt haben zu dürfen. Diego Maradona hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab - und nicht zuletzt die Herzen aller, die die Schönheit des Fußballs lieben."



Aleksander Ceferin, UEFA-Präsident: "Ich bin traurig über den Tod von Diego Maradona, einer der größten Fußballer der Welt. Ich hatte ihm erst alles Gute gewünscht, diese Nachricht jetzt ist ein ziemlicher Schock für mich."

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.