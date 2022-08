Real Madrids Präsident Florentino Pérez schließt eine mögliche erneute Verpflichtung Cristiano Ronaldos aus. (picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto)

"Noch mal? Mit 38 Jahren?", antwortete Perez wörtlich auf die Frage von Fans, die ihn baten, Ronaldo zurückzuholen. Der Portugiese wird im Februar nächsten Jahres 38 Jahre alt. Er stand schon einmal von 2009 bis 2018 bei Real Madrid unter Vertrag.

Nachdem sich Ronaldos derzeitiger Verein Manchester United nicht für die Champions League qualifizieren konnte, strebt er dem Vernehmen nach einen baldigen Wechsel an. In den vergangenen Wochen wurde Ronaldo immer wieder mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht - darunter FC Chelsea, AS Rom, Atlético Madrid und auch der FC Bayern München. Konkret wurde ein Wechsel jedoch bisher nicht.