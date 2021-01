Der amerikanische Kurznachrichtendienst Twitter hat das persönliche Konto des abgewählten US-Präsidenten Trump dauerhaft gesperrt. Grund sei das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt, teilte Twitter mit.

Trumps Konto war bereits für zwölf Stunden gesperrt worden, nachdem seine Anhänger am Mittwoch Abend ins Kapitol eingedrungen waren. Kritiker werfen Trump vor, seine Unterstützer zum Marsch auf den Sitz des Kongresses angestiftet zu haben. Bei den Ausschreitungen kamen fünf Menschen ums Leben.



Das Konto @realDonaldTrump auf Twitter war jahrelang die bevorzugte Internet-Plattform des Präsidenten. Er wandte sich darüber oft mehrfach täglich an die Öffentlichkeit. Inzwischen hat Twitter auch Tweets auf dem offiziellen Präsidentschaftskonto @POTUS gelöscht, nachdem Trump dort den Vorwurf erhoben hatte, das Unternehmen schränke die Redefreiheit immer weiter ein.



Facebook und Instagram haben Trumps Konten ebenfalls gesperrt, und zwar mindestens bis zum Ende seiner Amtszeit in knapp zwei Wochen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.