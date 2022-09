Militärfahrzeuge der äthiopischen Armee auf dem Weg nach Tigray (Archivbild). (dpa/Ethiopian News Agency)

Ein Sprecher der Rebellenarmee TPLF erklärte, man werde an den Verhandlungen unter Vermittlung der Afrikanischen Union teilnehmen. Diese müssten aber von Mediatoren geführt werden, die für beide Seiten akzeptabel seien. Die Vereinten Nationen, die USA und die EU sagten Unterstützung für die Gespräche zu. Die Afrikanische Union verlangte als Voraussetzung eine unverzügliche Waffenruhe.

In Tigray gibt es seit Anfang August wieder schwere Kämpfe zwischen der TPLF und der äthiopischen Armee. Insgesamt dauert der Konflikt bereits seit November 2020 an. Die TPLF will eine weitgehende Autonomie für Tigray. Die Menschen dort leiden nicht nur unter den Kämpfen, sondern sind auch besonders von der Dürre in Ostafrika betroffen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind 5,2 Millionen Menschen in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.