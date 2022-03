An Bord befanden sich demnach acht Personen. Unter ihnen sollen neben der Besatzung auch UNO-Beobachter gewesen sein. Das Schicksal der Insassen sei noch unklar, erklärte ein Sprecher der Militärverwaltung. Die UNO-Beobachter hatten sich in der Region ein Bild von den Flüchtlingsbewegungen machen wollen. Rund 6.000 Zivilisten sind wegen der Angriffe einer Rebellengruppe bislang aus der Demokratischen Republik Kongo in das benachbarte Uganda geflüchtet.

