Die Ergebnisse medizinischer Studien deutscher Universitäten werden in den meisten Fällen nicht in der vorgeschriebenen Datenbank veröffentlicht. Das berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Untersuchung der britischen Organisation Transparimed gemeinsam mit der deutschen BUKO Pharmakampagne.

Seit 2004 sind demnach 445 Studienergebnisse mehr als ein Jahr nach Studienende nicht in der EU-Datenbank veröffentlicht worden. Die 35 deutschen medizinischen Hochschulen haben demnach nur sieben Prozent der Studienergebnisse in der Datenbank EudraCT veröffentlicht. Im EU-Schnitt sind es 63 Prozent, US-Universitäten haben die Studien zu 69 Prozent veröffentlicht.

"Eingabe ist sehr aufwändig"

Die meisten unveröffentlichten Studien stammen demnach von der Charité Berlin. Die Universität Freiburg, die der Untersuchung zufolge die Ergebnisse von 14 Studien nicht veröffentlicht hat, teilt den Medien mit, dass die Veröffentlichung in der EU-Datenbank "sehr aufwändig" sei, weil "die Einzelergebnisse eingegeben werden müssen". Außerdem gebe es "keine gesetzliche Verpflichtung" zur Veröffentlichung in der EU-Datenbank.



Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hingegen betonte, dass "alle relevanten ergebnisbezogenen Informationen ( ) in der EU-Datenbank ( ) öffentlich zugänglich sein müssen". Kritiker betonen, dass so wichtiges Wissen über die Wirksamkeit von Medikamenten und die bestmöglichen Therapien verzerrt würde. Viele Universitäten veröffentlichten ihre Studien auf der deutschen Seite pharmnet.bund. Dort würden sie aber international kaum zur Kenntnis genommen.