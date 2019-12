Nach Recherchen von "LobbyControl" und dem ARD-Magazin "Monitor" hat der Konzern Monsanto versucht, die öffentliche und politische Debatte über das Pestizid Glyphosat zu beeinflussen.

Demnach finanzierte Monsanto zwei Studien des "Instituts für Agribusiness" in Gießen, in denen der Nutzen des Unkrautvernichters in den Vordergrund gestellt und die Gefahren vernachlässigt werden. Die Untersuchungsergebnisse wurden ohne Nennung von Monsanto veröffentlicht und fanden so Eingang in zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze, Medienberichte und Ausführungen für Entscheidungsträger.



"LobbyControl" und "Monitor" liegen nun Unterlagen vor, die die Finanzierung durch Monsanto belegen. Bayer als heutiger Monsanto-Eigentümer räumte dies inzwischen auch ein.