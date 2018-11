Die Verfassungsschutzämter der Länder sind nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" nahezu geschlossen dagegen, den Islamverband Ditib überwachen zu lassen.

Den Informationen zufolge sehen sie den Vorstoß des Bundesverfassungsschutzes kritisch. Die Landesämter plädieren laut den Recherchen dafür, statt gegen den gesamten Verband nur gegen Einzelpersonen zu ermitteln. Ein Bruch mit Ditib würde so ausbleiben. Ein Beispiel für problematische Einzelpersonen seien etwa diejenigen Imame der Ditib, die geheime Informationen über Kritiker der türkischen Regierung gesammelt haben sollen.



Der Islam-Verband ist der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara unterstellt und gilt vielen als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft eine Überwachung wegen Extremismusverdachts. Die Kölner Behörde hatte dem Medienbericht zufolge im August ein Dossier an die Landesämter versandt, das Verbindungen der Ditib zur türkisch-nationalistischen Milli-Görüs-Bewegung und den rechtsextremen Grauen Wölfen aufzeigte.



Doch die Länder waren von den Darlegungen nicht überzeugt, einige nannten die anvisierten Ermittlungen überzogen. Von seiten der Landesbehörden ist stattdessen zu hören, bei Ditib handele es sich aber nicht um religiöse Fanatiker, sondern um türkische Nationalisten.